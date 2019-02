Susan Ochoa: Conoce la trayectoria de nuestra representante en Festival Viña del Mar [VIDEO]

Ha cautivado a intérpretes de la talla de Luis Enrique, Pedro Suárez-Vértiz, Eva Ayllón, Alex Lora, Chyno Miranda y Gian Marco. Susan Ochoa es la joven peruana que podría darle a Perú una nueva Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar, evento donde es la favorita del jurado.

Su carrera artística ha sido complicada, pero nada la ha detenido. La artista llegó a Lima de Patapo, Chiclayo, para lucir su poderosa voz en diferentes programas concursos, que hoy la han colocado en los más prestigiosos escenarios.

Perdió a su padre cuando era muy joven, por lo que, como hermana mayor de cinco, compartió la conducción de su hogar junto a su madre. Vendió refrescos, pescados, marcianos y fue empleada doméstica para sacar adelante a su familia. "Todo lo que sea trabajo honrado, ahí estoy parada y de frente", reveló orgullosa en una entrevista.



El 2004, se consagró como la ganadora del concurso 'Superstar' en Panamericana TV, producido por el reconocido Fernando Guille. Años más tarde llegaría 'La Voz Perú' y luego 'Los Cuatro Finalistas'.

Su presencia escénica fue fundamental para conquistar sus objetivos y su preferencia por las baladas románticas la ubicó como las favoritas del público.

Susan Ochoa

Seguidora del trabajo vocal de Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal y Paloma San Basilio, Susan se dedica a tiempo completo a su carrera artística y viajó al Festival Viña del Mar 2019 con todas las expectativas de conseguir un triunfo más para el Perú.

"Desde muy pequeña nacieron mis sueños, mis anhelos, mis deseos mis ganas por salir adelante, trabajando desde niña preocupándome por eso antes que divirtiéndome, mi vida a estado basada en esfuerzo, lucha y dedicación a mi familia", escribió hace poco en su cuenta de Instagram, donde recibe el cariño de sus seguidores.

Susan Ochoa de pequeña. (Instagram @susanochoamusica) Susan Ochoa disfrutando de su niñez en Chiclayo. (Instagram @susanochoamusica)

"Sé que un concurso no define mi carrera como artista, pero reconozco que es una gran oportunidad para todos, como lo han sido cada lugar en donde he podido demostrar mi arte y cada momento en donde estuve... Por eso agradezco cada espacio en donde me han brindado la oportunidad, cada medio de comunicación, cada concurso en donde he ganado y he perdido, en cada trabajo donde me he dedicado a brindar mis fuerzas y agradezco cada persona que me trato bien y a las que compartieron conmigo su sabiduría y a los que me hirieron y me hicieron llorar, créanme que me han hecho un gran favor. Me hicieron fuerte y terca", sostuvo orgullosa de sus logros.

La cantante recientemente estrenó su nuevo videoclip "La dueña soy yo", tema con más de 250 mil visitas en YouTube.

Nuestra carta ganadora

Susan Ochoa representa a Perú en la Categoría Internacional del Festival Viña del Mar 2019 y este martes volvió a subirse al escenario de la Quinta Vergara para interpretar "Ya no más", tema que le permitió ubicarse nuevamente en el primer lugar de las preferencias.

En esta segunda actuación, la cantante chiclayana obtuvo el respaldo de artistas como Humberto Gatica, Yuri, Carlos Rivera, Constanza Santa María, Sebastián Yatra, Camila Gallardo, Álvaro Escobar y Becky G. Hoy se conocerá si pasa a la semifinal. ¡Felicitaciones, Susan!