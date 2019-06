Envían carta notarial a Susan Ochoa por incumplimiento de contrato y pagaría más de S/20 mil como penalidad

La renuncia de Susan Ochoa al reality 'El artista del año', por sentirse humillada con los comentarios de Gisela Valcárcel , generó polémica y ahora ella tendría que pagar una penalidad de más de S/20 mil.

El productor del espacio de la 'Señito', Armando Tafur, confirmó que ya enviaron una carta notarial a la cantante por incumplimiento de contrato y aseguró que ella no tiene intenciones de comunicarse.

" Se envió una carta notarial por incumplimiento de contrato porque no vino a ensayar y se retiró del programa. Conversé con su representante y nunca me dio la cara. Para mí, más que victimizarse es una estrategia. La misma Susan que entró es la misma Susan que se fue del programa", dijo el brazo derecho de Gisela Válcarcel al diario El Popular.

Con respecto a la supuesta defensa que haría Susan Ochoa argumentando que sufrió maltrato laboral en 'El artista del año', Armando Tafur mencionó que tienen pruebas para defenderse.

"Es difícil probar eso de la violencia psicológica o maltrato laboral, tendría que mostrar algunas pruebas y nosotros también debemos mostrar nuestras pruebas, grabamos y guardamos todo", señaló el productor.



Gisela Valcárcel humilla a Susan Ochoa

EL INICIO DE LA CONTROVERSIA

Recordemos que Gisela Valcárcel y Susan Ochoa protagonizaron un incómodo momento el sábado 8 de junio en la edición de 'El artista del año', luego de perder un enfrentamiento musical con Daniela Darcourt.

" Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla", dijo la 'Señito'.

"No hay problema, desde el primer momento", respondió Susan. Ante ello, Gisela respondió nerviosa y cortó la respuesta de la concursante: " no lo estoy diciendo por ti. Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser más que el otro seríamos más felices, el que tú brilles no significa que otros se opaquen".

"¿Y quien ha dicho lo contrario? No es mi personalidad", respondió la cantante nacional.

Pero el momento tenso continuó. " No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos Gaviotas de Plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)", concluyó Gisela Valcárcel ante una nerviosa y llorosa Susan.

RENUNCIÓ POR SENTIRSE HUMILLADA

Tras ese comentario, Susan Ochoa renunció al programa a través de un mensaje en su cuenta personal de Facebook.

" Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", inició Ochoa.

Luego la cantante prosiguió: " Las gaviotas no las gané por un escándalo. Las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú".

Continúa la polémica entre Gisela Valcárcel y Susan Ochoa. (Foto y video: América TV)

