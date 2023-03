Sergio Tarache Parra, el feminicida venezolano de la joven Katherine Gómez, de 19 años, intentó escapar en una de las combis a la que prestaba servicios como jalador luego de prenderle fuego a su víctima..

El dominical “Panorama” difundió el testimonio de una persona que afirma que el venezolano quiso escapar en uno de estos vehículos, pero que las personas que se encontraban en el interior le cerraron las puertas.

“Vi que la chica estaba prendiéndose, él corre y quería subirse a una combi donde yo ya estaba dentro porque me asusté, en eso le dije al chofer que arranque para que no se suba. ‘El Orejas’ venía corriendo como un loco en eso le cerraron las puertas para que no se subiera”, manifestó una de las personas que presenció el ataque.

La misma persona narró que el sujeto venezolano intentó apagar el fuego en un primero momento, pero segundos después emprendió su plan de huida. En las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, Sergio Tarache corre detrás de un vehículo en plena avenida Colonial.





Sergio Tarache en la lista de los más buscados:

El Ministerio del Interior ofrece 50 mil soles de recompensa a quien ofrezca datos sobre el paradero de Sergio Tarache Parra, quien quemó viva a su pareja, Katherine Gómez, en las inmediaciones en Plaza Dos de Mayo, la víctima falleció tras varios días de estar hospitalizada.

“Sergio Tarache Parra es acusado de rociarle gasolina y prenderle fuego a su pareja Katherine Gómez, en el Cercado, causándole la muerte. Se ofrece S/ 50 000 por su captura”, se lee en el comunicado de Twitter donde se informa que este sujeto fue incluido en el Programa de Recompensas del Mininter.