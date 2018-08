Sin pelos en la lengua. Tilsa Lozano le respondió fuerte y claro a George Forsyth , quien luego de recibir críticas de la ex modelo, dijo que 'Miguelón' debe tener motivos para no querer casarse con ella.

"Él tendrá sus motivos para no querer casarse. Es una persona bastante inteligente, y sabe lo que hace", fueron las palabras del ex futbolista, luego que la ex 'vengadora' aseguró que su matrimonio con Vanessa Terkes era 'una burla' para el Perú.

Tilsa Lozano contestó a su estilo. "Yo no he puesto en duda sí hay amor o no entre ellos, lo que cuestiono es que están utilizando la boda para promocionar la candidatura de él", sostuvo.

"Lo que dije es que el matrimonio parecía un mitín político; en ningún momento me metí en el tema personal, ojalá que el matrimonio les dure... el que se pica, pierde", reafirmó la conductora de televisión.

Pero eso no fue todo. Tilsa recordó que hace poco Vanessa Terkes rechazó la camiseta de Alianza Lima frente a la prensa, lo que consideró un desaire al equipo y al distrito de La Victoria.

"Más bien que (George) vaya a resolver el problema que tiene después que su esposa desairó la camiseta de Alianza Lima, cuando más del 80 % de las personas de La Victoria son 'blanquiazules'", agregó.