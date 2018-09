¡No se calló nada! Alexandra Méndez , más conocida como 'La Chama', tuvo fuertes calificativos para Flavia Laos , quien recientemente confesó que le gustaría que Patricio Parodi 'la oficialice' de retomar una relación amorosa con él.

"¿Cómo le va a estar rogando a un ‘tipo’ que la oficialice? ¡Por favor! Le recomendaría que se vaya a un centro de rehabilitación primero, en vez de ir a Europa y estar viviendo aceleradamente. Que vaya a terapia para ver si se le unen algunos cables sueltos. Sus desniveles no son normales", opinó, y manifestó que para ella, Flavia Laos no tiene dignidad.

Peor eso no fue todo. Para 'La Chama', ni la actriz de 'Ven Baila Quinceañera' ni el 'guerrero' están listos para tener una relación. "Ella se tiene que preocupar por otras cosas de su vida, porque si no se ama, nadie la va a amar. Además, él quiere seguir viviendo y vacilándose", manifestó a Trome.

"Cuando una chica no da la talla, no da la talla. Una persona que no está bien equilibradamente, mentalmente y que no tiene los cables mentales en su sitio, no puede estar en una relación", arremetió la modelo, quien asegura que varias personas es han dado cuenta que Flavia Laos está 'desequilibrada'.