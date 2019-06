Stephanie Valenzuela se solidariza con Vanessa Terkes: "Nadie me hizo más daño que George"

Stephanie Valenzuela fue pareja de George Forsyth y en 2016 contó en el 'El valor de la verdad' que perdió un bebé luego que tuviera una discusión con él. Por esta razón, la modelo aseguró que entiende muy bien lo que está pasando Vanessa Terkes , quien denunció por violencia psicológica a su aún esposo, el alcalde La Victoria.

"Para mí, George Forsyth está muerto, no existe. Quiero decirle a Vanessa Terkes que la entiendo totalmente porque yo he vivido todo lo que le está pasando, y le pido que tenga mucha fuerza. Yo ahora estoy bien y sé que ella también lo va a estar, creo en todas sus palabras", dijo la participante del reality 'El artista del año'.

La modelo también comentó que George Forsyth le hizo mucho daño, ya que no solo perdió a su bebé, sino también fue víctima de infidelidad, pero con el tiempo se recuperó.

"De él no quiero hablar, está muerto, lo enterré hace muchos años. Nadie me hizo más daño que él, y como no tengo nada bueno que decir, prefiero no opinar. Sin embargo, gracias a Dios me he recuperado", expresó.

En otro momento, Stephanie Valenzuela destacó la valentía de Vanessa Terkes y recomendó a sus seguidoras que antes de iniciar una relación, deben conocer a la persona.

" Hay que tener valentía y denunciar para salir de esa situación. Además, las mujeres debemos de saber que un hombre con antecedentes de haber maltratado a una mujer, de hacerle daño y hablar mal, no es bueno. A veces no elegimos bien y debemos saber lo que han vivido con sus anteriores parejas", precisó.



