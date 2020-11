En medio del difícil momento que vive Stephanie Valenzuela tras ser víctima de violencia de parte de su pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, la modelo reapareció en redes sociales para enviar un mensaje a todos sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la intérprete de “Cumbia de los infieles” compartió una fotografía suya, al lado de su mascota llamada “Cumbia”. Junto a la instantánea, la modelo escribió un extenso mensaje.

“Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a ‘Cumbia’ no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima”, escribió la modelo en su cuenta de Facebook.

“Gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y sé que de esta me levanto. Los quiero”, añadió la modelo peruana, Stephanie Valenzuela, en su publicación.

El último viernes 6 de noviembre, el programa “Magaly TV, la firme” presentó las declaraciones de Stephanie Valenzuela tras haber dado su manifestación en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

En su mensaje, la exintegrante de “Esto es guerra” invocó a las mujeres a no quedarse calladas y denunciar cualquier acto de violencia. Además, dijo que la justicia mexicana le ha dado “toda la seguridad” necesaria.

“Quiero aprovechar las cámaras ya que muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, no se queden calladas. Yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardad nuestra integridad. No tengan miedo de denunciar”, señaló la modelo.

“Yo voy a llevar esto por la justicia, las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia. No quiero dar más declaraciones porque lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y demás personas, pero quiero agradecer por las muestras de apoyo que me han llegado desde mi país”, agregó.

Stephanie Valenzuela rompió su silencio

