La modelo Stephanie Valenzuela formó parte del reality “La casa de los famosos”, exitoso programa de la cadena Telemundo, donde convivió con 16 personalidades hispanas entre actores, cantantes e influencers como Pablo Montero, Manelyk González, Jorge Aravena, Christian de la Campa, Gabriela Spanic, Celia Lora y la ganadora del reality, la ex miss Mundo, Alicia Machado.

Al respecto, Stephanie Valenzuela confesó sentirse emocionada por haber formado parte del reality de Telemundo, pese a haber sido una de las primeras eliminadas del programa.

“Mi ingreso a ‘La Casa de los Famosos’ fue sorpresivo. Cuando recibí la invitación de Telemundo, ¡no lo podía creer! Me sentí súper afortunada pero no estaba segura de aceptar pues soy relativamente nueva en México y Miami y los demás participantes tienen gran trayectoria, sin embargo, decidí arriesgarme y no me equivoqué”, manifestó la popular ‘Tefy’ a través de un comunicado.

“A pesar que duré poco tiempo dentro de la casa, durante los tres meses que duró el reality estuve invitada todos los días siendo parte del panel de comentarista junto con los artistas que iban quedando eliminados para hablar de lo que iba sucediendo en la casa. Fue un trabajo muy divertido”, agregó.

Asimismo, la también influencer aseguró que tiene varias propuestas laborales en Perú; sin embargo, por ahora su futuro está en México. Por ahora, tiene todo listo para grabar una película internacional.

“Tengo las puertas abiertas de varias producciones, pero por el momento no tengo intenciones de trabajar en Perú pues hoy por hoy estoy enfocada en quedarme en México. Por lo pronto, gracias a Dios se me están abriendo oportunidades como actriz, estoy próxima a grabar un largometraje además de varias sorpresas que me harán crecer como personal y profesional”, aclaró.

Por otro lado, Valenzuela también se mantiene vigente en el ámbito musical. La también cantante ha grabado con La Sonora Dinamita, una agrupación mexicana y colombiana exponente de música tropical, principalmente de cumbia y Osmani García, recordado por el tema ‘El Taxi’ con Pitbull. Este último, fue producido por el músico peruano, Jaime Cuadra.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens y su comentario de la participación de Stephanie Valenzuela en TV internacional

La conductora de américa espectáculos no pudo con su genio e hizo un desafortunado comentario sobre la participación de Stephanie Valenzuela y su participación en tierra azteca. (Fuente: América TV)