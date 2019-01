Stephanie Valenzuela: Hermana de la modelo representará a Perú en concurso de belleza

¡Fue una sorpresa para muchos! Giuliana Valenzuela , hermana de Stephanie Valenzuela, representará a Perú en el certamen 'Miss International'.

La joven modelo se mostró entusiasmada por la oportunidad y agradeció a su familia por ayudarla a prepararse para representar a nuestro país en un concurso de belleza a nivel mundial.

En un mensaje dentro de su cuenta de Instagram, la representante de Perú pidió a los críticos ahorrarse sus comentarios y apoyarla.

"Las personas que lo sabían eran contadas con las manos, sé que al tener una hermana pública la fama y prensa me salpica mucho, esta trae consigo seguidores con una vibra hermosa (que me llenan de mensajes bonitos y bendiciones) pero también me pone en el ojo de gente mala, envidiosa, a la cual no le has hecho daño pero se llena la boca de veneno. Por ello, mi organización respetó el que no quisiera que se haga público hasta que llegue allá, sé que ya debería estar acostumbrada al hate pero créanme que una no es fuerte todo el tiempo y al aceptar este reto necesitaba mucha concentración", escribió.

"Tuve solamente 9 días de preparación, mi participación en Miss Intercontinental estaba planeada para el próximo año, sin embargo acepté esta responsabilidad y agradezco de todo corazón todo el apoyo que recibí, Dios puso ángeles que me ayudaron en todo este proceso y me dieron todo ese soporte y confianza que necesitaba, personas que se preocupan por mi como si fueran mi familia y me dan ese aliento que tanto necesito"; continuó.

"Agradezco a mi familia por permitirme realizar este sueño y a cada persona que seguirá conmigo este, mi destino final es Manila y desde este momento me convierto en PERÚ llevando todas mis ganas y fuerzas para ganar. Mi hermana una vez me dijo algo que se me quedó grabado forever: Pueden inventar/insultar/hablar, pero no pueden pararnos, es lo único que no pueden. Así que solo hay dos opciones... o alientan a Perú o pueden llenarlo de críticas, ambas solo tienen un efecto en mi: hacerme más fuerte", finalizó.