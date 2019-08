Stephanie Valenzuela compara a Magaly con un pescado y pese a las críticas, se divierte en Francia

¡Resta importancia a las críticas y continúa con la fiesta! Stephanie Valenzuela le respondió a su estilo a Magaly Medina, quien reveló que la modelo había viajado junto a su hermana a Cannes para asistir a la fiesta del millonario diseñador Philipp Plein.

Durante el último programa de 'Magaly TV, la firme' se insinuó que las hermanas Valenzuela habían viajado invitadas por una serie de personajes con gran influencia. Uno de ellos sería un magnate de los Emiratos Árabes dedicado al negocio del petróleo y quien tendría una especial fijación por Giuliana, hermana menor de 'Tefi'.

Tras la emisión de la nota sobre la exclusiva vida de Stephanie en Cannes, ella reapareció para restar importancia a las críticas de la conductora de televisión."I don’t give a fuck about what people say" (Me importa un caraj* lo que la gente diga), escribió la exchica reality en su cuenta de Instagram.

En la misma red social, 'Tefi' compartió con sus seguidores una serie de videos donde se le ve disfrutando de exclusivos alojamientos y clubes nocturnos junto a su hermana.

Incluso tuvo tiempo de burlarse de Magaly Medina a través de sus historias de Instagram. "Estabas hablando de mí que hasta en Cannes te encuentro", se lee en la descripción de la imagen donde se ve un pescado muerto.

Stephanie Valenzuela ha sido duramente cuestionada por Magaly Medina, quien cuestionó que la modelo sea invitada a costosos viajes al extranjero y se preguntó bajo qué condiciones estaría yendo.

Stephanie Valenzuela y su hermana están en Cannes.

Como se sabe, ya son varias las modelos peruanas que aseguran haber sido cortejadas por millonarios a través de Instagram. Una de ellas fue Sheyla Rojas, quien conoció a través de esta red social a Fidelio Cavalli. Por su parte, Paula Manzanal reveló en 'El valor de la verdad' que diferentes futbolistas de ligas europeas le escribieron para invitarla a viajar junto a ellos.