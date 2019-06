Stefano Salvini captado besándose con actriz de la serie 'Los Vilchez' | VIDEO

Stefano Salvini fue captado besándose con la actriz Alessa Esparza, conocida por su participación en la popular serie 'Los Vilchez'. Magaly TV La Firme lanzó imágenes del actor en compañía de la muchacha, con quien compartía un apasionado momento en un restaurante.

"Hay una muy buena relación, pero ya nada más, mejor pregúntale a él, no sé, yo no soy buena para esas cosas. Prefiero no comentar o sea, es como algo privado ¿no? Bueno, que las imágenes hablen por sí solas entonces", precisó la actriz en torno a su relación con Stefano Salvini.

Recordemos que el actor tuvo un romance con la actriz Johanna San Miguel. Ambos se conocieron cuando grabaron la película 'A los 40' e hicieron pública su relación.

Hace poco, el programa 'Instarándula' lanzó el rumor de que Salvini estaría saliendo con la exmodelo de Habacilar, Thalía Estabridis. Las especulaciones se iniciaron desde que ambos aparecieron bailando al ritmo de un reggaetón en redes sociales.

