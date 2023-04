A través de una cuenta anónima en Twitter, una usuaria denunció que Jhilmar Lora, lateral derecho de Sporting Cristal, habría salido con ella al mismo tiempo que mantenía una relación con su pareja oficial, algo que ella sólo supo meses después, pero que fue desmentido por Shaní Ackerman hoy.

“Bueno, a previas del partido de Sporting Cristal vs River Plate por la Copa Libertadores, abro hilo de Jhilmar Lora siendo un infiel, aparentemente conmigo (yo no tenía idea), porque me da la gana y sí, sigo resentida”, tuiteó la usuaria ‘Reinita’.

En dicho hilo de Twitter, la denunciante relató, mediante capturas de pantalla de sus conversaciones, que mantenía una relación sentimental con el también futbolista de la Selección Peruana, con el que se veía constantemente, hacían videollamadas y también discutían por una tercera que acabó siendo la primera.

“Ellos se seguían en Instagram y dejaban de hacerlo, por lo menos, dos veces al mes. Él me llegó a mostrar conversaciones de cómo terminaban, pero -plot twist- siempre regresaban como a la semana. Hablamos como 3 meses, hasta que (...) me quedó clarísimo que me engañó, porque me bloqueaba de Whatsapp y me hablaba cada dos días”, agregó la tuitera.





Conversaciones de Instagram entre Jhilmar Lora y su supuesto affaire (Captura de pantalla: Twitter/ @suchaqueeeen).





Ante esta situación, la ex pareja de Jhilmar Lora, Shani Ackerman, salió en su defensa y utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que “en las fechas mencionadas, Jhilmar y yo ya no teníamos ninguna relación. Pido respeto para ambos. Muchas gracias”.





Descargo de la ex pareja de Jhilmar Lora, Shani Ackerman (Captura de pantalla: Instagram/ @ackermanshani).





