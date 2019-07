'El valor de la verdad': Las preguntas más polémicas que respondió Leonard León en el sillón rojo

Leonard León participó por primera vez en el programa 'El valor de la verdad' y respondió 15 preguntas sobre la denuncia de violencia que le interpuso su hermana, la relación con su ex pareja Olenka Cuba, Karla Tarazona y Christian Domínguez.

A penas iniciaba el programa, Beto Ortiz le hizo una pregunta sobre el caso de violencia doméstica que es acusado por su hermana y sus invitados no dudaron el tocar el botón rojo y aseguraron que Leonard no podía hablar al respecto porque está en proceso judicial.

A continuación hacemos una recopilación de las preguntas más polémicas que respondió Leonard León en el sillón rojo de Beto Ortiz.

1. ¿Odias a Christian Domínguez?



Leonard respondió que no, y que por el contrario, se sentía agradecido con el cantante de cumbia.



“Estoy agradecido con Christian Domínguez porque les dio amor a mis hijos. Cuando he salido con ellos me preguntaban por él”, dijo la ex pareja de Karla Tarazona.

2. ¿Eres violento con las mujeres?



Las respuestas que ha dado Leonard León ha dejado sorprendido a más de uno, pues confesó que en muchas oportunidades ha insultado, ha llegado a decirle palabras feas, soeces, lisuras.



“Es que en muchas oportunidades ha habido violencia psicológica, las he insultado”, dijo.



Cabe resaltar que Leonard León tiene una denuncia de violencia física por parte de su propia hermana.

3. ¿Tu pareja controla tus cuentas de Facebook e Instagram?



La ex pareja de Karla Tarazona afirma que sus fans le envían fotos sugerentes y que por esta razón Olenka le revisa las cuentas de Facebook e Instagram y en ocasiones las ha controlado.



4. ¿Alguna vez se te declaró un hombre?



Cuando era adolescente, un joven se le declaró a Leonard. Según detalla el cantante de cumbia, el hecho se suscitó en Chiclayo.

5. ¿Le dijiste a tu hermana que era una recogida?



El cumbiambero cuenta que cuando su mamá se sintió mal, su tío argumentó que se debía por los malos tratos de Vanesa. En ese contexto Leonard le dijo a su hermana que era una recogida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: