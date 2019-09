Sin pelos en la lengua. Yahaira Plasencia sorprendió apareciendo en un programa radial de Puerto Rico contando detalles íntimos de su vida personal. La cantante hizo estas confesiones durante su visita al programa radial ‘El Circo’ de Radio Mega, en donde participó de la sección ‘Preguntas incómodas’.

El formato del espacio es generar vergüenza en los invitados obligándolos a dar explicaciones sobre aspectos personales. Por ejemplo, durante su participación, la salsera tuvo que contestar interrogantes sobre su vida sexual.

“¿Cuál es el lugar más incómodo donde lo has hecho?", fue una de las primeras preguntas que se le hizo a la salsera. Aunque visiblemente avergonzada, la salsera terminó por confesar que fue en una piscina.

“¿Dónde te gusta que te muerdan?", preguntó uno de los conductores. “En el cuello”, dijo segura la salsera para sorpresa de los presentes. En el mismo programa también volvió a recalcar que sus senos son naturales y confesó es su zona erógena.

Pero eso no fue todo. “'¿Qué es lo más grande que te has metido a la boca?”, también fue otro de los cuestionamientos más polémicos de su participación. “Una manzana acaramelada de verdad no entra en mi boca, es muy chiquita”, contó sonriendo.

“¿Cuál es la ropa interior que más te gusta usar?”, “¿En qué lugar del mundo te gustaría bailar desnuda?", son otros temas que tuvo que responder entre risas. “Oye esto es candela, pura candela es esto. Este programa tiene que salir en la noche, por el amor de Dios. Ahora en Perú, les voy a pasar, los voy a etiquetar, ahora sale ‘Yahaira habla de sus cosas íntimas en Puerto Rico’. Me van a dar con palo en Perú”, reflexionó la artista.