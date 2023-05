La presentadora Sofía Franco fue invitada este miércoles para conducir el programa ‘América Hoy’ ante la ausencia de Ethel Pozo . Sin embargo, terminó protagonizando un intercambio de palabras con Janet Barboza . Esto se dio luego de que la popular ‘Rulitos’ deslizara la idea que la expareja de Alvaro Paz de la Barra miente en algunos temas.

“Hace unos días nos dijiste que ‘Caballito’ Hurtado te había escrito. Sin embargo, nunca nos mostraste las conversaciones a pesar de habértelo pedido”, dijo Janet Barboza.

Inmediatamente, Sofía Franco no se quedó callada y le respondió fuertemente para asegurar que ella cuida sus palabras y no tiene por qué mentir con lo que dice. “Las conversaciones son personales, yo la borré, pero lo que cuento sinceramente, señora Janet, es real, yo no tengo por qué inventarme las cosas. Así que por favor no me ponga ese rótulo. A la producción sí, bueno hoy no está Brenda que fue a quien le enseñé. Yo no voy a mentir, a razón de qué señora Janet, nunca lo he mentido... ¿Ves? No recuerda”, acotó.

Luego de que la expareja de Álvaro Paz de la Barra le asegurara que no es una mujer que falta a la verdad, la conductora Janet Barboza volvió a poner en duda su palabra. ”Es tu versión, pero no nos consta, ojo, a pesar de que te pedimos verlo”, mencionó.

