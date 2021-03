Esta noche, Sofía Franco se comunicó con Magaly Medina desde la comisaría de La Molina para hablar de lo sucedido con su esposo, Álvaro Paz de La Barra.

La ex presentadora se comunicó a escondidas y señaló estar apenada por lo que pasó. “Estoy nerviosa, en calidad de detenida. Lamentablemente, es una situación que me tiene desgastada. Me tienen separada de mi hijo. Esto va a seguir todavía, mañana me van a llevar a la Fiscalía”, contó.

Del mismo modo, negó que haya rechazado la ayuda del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tal como se informó en la mañana.

“Yo llamé a las líneas de ayuda porque sinceramente estoy sola en esto. Yo acudí a un amigo de infancia, que es no es el padrino de mi hijo (en referencia a su defensa). Este abogado está ahorita conmigo... Queríamos llegar a una conciliación, pero ya está todo. Estoy muy mal, quiero estar en mi casa con mi hijo”, comentó.

“Sí acepto la ayuda del MIMP y de la nueva ministra. Hay un trámite, que haya seguimiento por favor, no puedo permitir que haya abuso”, sentenció.

Del mismo modo, Franco prometió que cuando salga de esta situación, iba a visitar el programa de “La Urraca”. Por su lado, Medina señaló que hay muchas personas involucradas en el caso, hasta se especula de una congresista.

