A unos meses de haber asumido la conducción de '90 Magazine', la periodista Mari Calixtro reveló cómo se sintió y cómo afrontó cuando fue colocada por Latina para asumir el horario que una vez fue de la también periodista Magaly Medina.

Recordemos que la conocida 'Urraca' llegó a un acuerdo con Latina para apartarse de ese horario debido a sus constantes cuestionamientos al futbolista Paolo Guerrero, envuelto en una polémica en torno a su credibilidad como jugador profesional.

“Confieso que cuando me dieron el horario de la señora Magaly Medina, para mí, el primer programa, fue el sudarme las manos. Estaba súper nerviosa. Pero ahí estaba mi gerenta de prensa, Martha Rodríguez, quien me daba ánimos. Al mismo tiempo, esos nervios me duraron solo el primer bloque. El consejo fue divertirme, pasarla bonito. Mi chip fue otro en los siguientes programas”, indicó la periodista a Capital.

La periodista también habló en torno a los supuestos impases de Magaly Medina para con Pedro Tenorio cuando ambos conducían '90 Matinal'. Calixtro aseguró que sí hubo discusiones como en cualquier relación laboral, pero que no pasaron a mayores.