El primer actor de Jamito en ‘Al fondo hay sitio’, Aaron Picasso , dejó en claro que no hay rencores con el actor Jorge Guerra , pese a no recuperar su rol cuando la serie regresó con su onceava temporada pese a que realizó tres cástines. Esto quedó demostrado en su cuenta de Tiktok , que ambos bromearon sobre su ‘supuesta rivalidad’.

Jorge Guerra Wiesse es ahora el nuevo ‘Jimmy’ Gonzales, por lo que Aaron Picasso quedó de lado en su personaje. Muchos fanáticos de la serie han criticado esta medida y pidieron que el ‘Jaimito verdadero’ regrese, por lo que se pensó que había una rivalidad entre ambos actores peruanos, pero ambos dejaron que no hay resentimiento.

En el video, el celular de Picasso se moja y el teclado comienza, descontrolado, mensajea a Guerra: “Hermano, la gente piensa que nos odiamos”. Ante ello, ‘Jimmy’ Gonzales menciona: “Ni idea por qué hablan eso. Yo no odio a nadie”. Acto seguido, Picasso bromea: “Tú me has quitado mi papel”.





Este video confirma, una vez más, que existe una buena relación entre ellos. Anteriormente, ambos actores subieron un divertido video a sus redes sociales en el que comparten una de sus ‘conversaciones’ antiguas.