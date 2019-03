Silvia Cornejo: ¿Qué dijo la mujer con quien la ex reina protagonizó incidente?

Imágenes de 'Válgame Dios' revelaron ayer a una indignada Silvia Cornejo. En un restaurante de El Polo, la ex Miss Perú Mundo 2016 se enfrentó a una mujer con quien al parecer su pareja, el empresario Jean Paul Gabuteau, se habría encontrado a escondidas en aquel lugar.

Muchas preguntas surgieron a raíz de este incidente, pero la modelo ha preferido guardar silencio. Sin embargo, una posición distinta es de Analía Jiménez, la desconocida mujer quien ofreció declaraciones a 'Válgame, Dios' y aclaró que con Gabuteau solo mantiene una relación de padres pues tiene un hijo en común.

"Yo no sé cuál fue el problema de ella (en alusión a Silvia)... salí con el papá de mi hijo y me senté a conversar de cosas de que tenemos que ver, de números, de colegio, de cosas básicas de un niño de tres años y nada más", señaló Gabuteau.

Pese a la aireada reacción de la ex reina de belleza, Jiménez no descartó volver a reunirse con su ex pareja y también padre de su hijo.

"Podemos salir, conversar, tenemos cosas en común que hablar del bebé y eso es nada más... ahora los problemas que él tenga en su casa, los problemas que tengan ellos como pareja, no conciernen conmigo para

nada", expresó.



