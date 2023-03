La polémica continúa. ‘Paco’ Bazán volvió a referirse sobre Eddie Fleischman en su programa de ATV, luego de que ambos intercambiaron ofensas e insultos desde sus tribunas. El exjugador de la ‘U’ reflexionó sobre sus palabras y admitió que se molestó, pero al mismo tiempo respondió los adjetivos calificativos que Fleischman pronunció.

“Fleischman me ha dicho mequetrefe y se ha aburrido de dar a entender que soy una persona insignificante en lo físico y en lo moral. No tiene ni pu... idea de quién soy, porque en lo físico, como podrán comprender, estoy mucho mejor que él. Años luz. Incluso creo que voy a envejecer mucho mejor que él, porque está arruinado, está hecho una porquería”, empezó Bazán.

El actual conductor de ‘El Deportivo’ continuó reflexionando sobre lo que había dicho Eddie sobre su programa, pues criticó que no ‘es humilde’ y que ‘se cree por encima de los demás’: “Eso es tan progre Fleischman, es tan caviar. Eso de querer humillar a otra persona, porque no tiene tu nivel académico, que no habla como tú o tiene palabras rebuscadas como tú, patán.”

Luego, el conductor explicó que lo que le molestó fue que Eddie no haya sido claro en sus comentarios y se haya expresado de manera ‘cobarde’ en vez de decirle lo que piensa directamente. Al final de su editorial, Bazán volvió a pedirle disculpas al periodista deportivo y dijo que se había excedido.





