¡Siempre presente! 'Florcita' recuerda a su padre, Augusto Polo Campos, en Navidad [FOTOS]

Lo recordó con cariño. 'Florcita' Polo envió un emotivo mensaje navideño en homenaje a su padre, el reconocido cantante y compositor peruano Augusto Polo Campos , quien falleció en enero del 2018.

"Faltan pocas horas para que sea Navidad y se que será mi primera Navidad sin ti mi viejito, no sabes cuanto te extraño y qué no daría por tenerte a mi lado, pero me quedan estos bellos recuerdos de la Navidad que pasamos juntos y que las tengo guardadas en mi mente y mi corazón, fue la Navidad más bella que pasaste al lado de todos tus hijos", escribió.

Además, la empresaria envió un mensaje a aquellas personas que han perdido un familiar y también se encuentran pasando una Navidad llena de nostalgia.

"Sé que muchas personas que me siguen también pasan lo mismo que yo ahora estoy pasando porque también perdieron a su papá o a su mamá .. Y que al llegar las 12 nos pondremos tristes y sentiremos un gran vacío en nuestro pecho porque esa persona especial para nosotros ahora ya no está. Solo nos queda recordar los bellos momentos que pasamos a su lado", manifestó.

"Te mando un beso hasta el cielo mi Sambito (sic). Gracias por todo tus consejos, enseñanzas y tu cariño tan bonito que me diste siempre... Te quiero mucho y te amo con toda mi alma", finalizó.