En una reciente entrevista, Shirley Cherres hizo sorprendentes revelaciones sobre su vida en el mundo del espectáculo y sus experiencias con políticos de alto nivel. Entre las confesiones más impactantes, Cherres admitió haber mantenido un breve romance con un expresidente peruano, del cual no reveló su nombre.

“Te puedo decir que fue un presidente que sí estuvo un tiempo alejado de su esposa, estaba separado. No fue ‘el del sombrero’. Tampoco fue el que ya partió. Sí conocí a Alan, me pareció una súper persona, un gran amigo, aunque no lo creas yo conozco a muchos políticos, solo que no salgo a hablar” , afirmó la exvedette a Trome.

Cherres se mostró reservada en cuanto a la identidad del expresidente, pero aseguró que expresidente fue sumamente romántico con ella y hasta le dejó usar la banda presidencial.

“Salí con ese presidente, se ‘autosecuestró’ tres noches en un privado en Lima, no fue en un hotel pues, los dos públicos no se podría. Todo fue A1, desde que ingresé, lleno de rosas, hermosos, romanticón, hubo poemas, desfilé con la banda, todos los presidentes cargan su bandita, aunque no lo creas, pero yo me la puse pues obviamente con un hilo dental rojo nada más querida” , reveló.

Además, la modelo afirmó que el color favorito del ex jefe de estado es el rojo y que ella quiso estar con él.

“He sido presidenta por tres días jajaja. Su color favorito era el rojo. Tenía su mano derecha, él era el que hacía todo, hablamos y bacán. Lo hice porque quise, yo quería con él. Si lo ves dices, ‘pobrecito’, pero no, era bravo. También he salido con congresistas, yo no miro abajo pues jajaja”, puntualizó.





