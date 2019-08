'Ampay' de Shirley Cherres con futbolista Mauro Lainez desata polémica en México

Han pasado solo un par de días desde que se revelaran las imágenes de la ex porrista del Sport Boys, Shirley Cherres, ingresando al hotel donde se hospedaba el seleccionado mexicano Mauro Lainez con quien al parecer sostuvo un 'affaire' y la noticia ya trascendió fronteras.

Diversos medios mexicanos han comentado el tema debido a que el deportista aprovechó su estadía en nuestro país por los Juegos Panamericanos para reunirse con Cherres, quien- tras el 'ampay' mostró las conversaciones íntimas que sostuvo con Lainez.

En entrevista con 'Magaly TV, la Firme', la periodista mexicana Elizabeth López, del programa 'Suelta la Sopa', aseguró que la animadora solo se metió con el jugador del Xolos de Tijuana, quien además es casado, para ganar fama internacional.

"Esta chica no es tan famosa probablemente, se mete con futbolistas por ganar un poco de fama", comentó.

López, responsabilizó al futbolista por la infidelidad cometida contra su esposa quien, hace solo dos meses, tuvo al primer hijo de la pareja y que a consecuencia del escándalo eliminó todas las fotografías en las que aparecía con Lainez.

"Es bastante lamentable que Mauro el hecho de que ,a solo tres meses, de ser papá ande 'de ojo alegre' con otra chica (...) quien tiene la culpa es el futbolista, porque, al final de cuentas, es él quien tiene un compromiso", señaló.

Otros medios mexicanos como Tabasco Hoy y La Nación también han reseñado la biografía de Cherres tras revelarse su vinculación con el deportista.

Gilberto Barrera de Televisa, en tanto, comentó sobre este caso y dijo que este escándalo alcanza incluso al hermano de Mauro, Diego Lainez quien es estrella del club Real Betis,

QUISO NEGARLO



En su momento, al ser interrogada sobre el 'ampay' Cherres intentó negar el encuentro con el pelotero, pero- al verse descubierta- aseguró que no sabía que era casado y mostró las conversaciones que sostuvo con el futbolista en los que se evidencia la cercanía entre ambos.

"Yo no busqué a nadie, él (Mauro Lainez) me escribió (por Instagram) (...) Me dijo que era soltero, se lo pregunté muchas veces, y ahora resulta que estaba casado. Yo no me meto con hombres comprometidos ni casados, siempre los he tratado de lejitos y con mucho respeto... pero este señor me mintió, me hizo quedar mal ante los ojos de todos, mis amigos y familia”, comentó", reveló.