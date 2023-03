Shirley Cherres afirmó, a través de una entrevista, que está soltera y que no le faltan pretendientes. La exporrista también dijo que la persiguen hombres mayores, pero ella prefiere a los hombres menores que ella.

“En estos momentos me encuentro solterita, dedicada en cuerpo y alma al trabajo, pues gracias a Dios me está yendo bien como imagen de varias de empresas, viajando por trabajo haciendo shows cantando y animando. Y claro, dándome tiempo para ir al gimnasio; así que no hay espacio para el amor. Soy full trabajo y sin escándalos”, dijo para el diario Trome.

Al ser consultada por sus pretendientes, la exporrista afirmó que varios hombres mayores la buscan, pero que ella prefiere a los jóvenes.

“Nunca faltan los pretendientes... Muchos maduritos me escriben, me enamoran y hasta quieren ser mis ‘sugar daddy’, pero yo no me fijo en ellos. A mí me gustan los chicos de 20 a 23 años, van con mis energías. Además, la madurez no es tema de la edad; pues conozco a muchos que son empresarios y tienen planes a futuro... pues nunca he sido una ‘Sugar mommy’”.





