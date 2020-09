La modelo Shirley Arica fue invitada al programa “Magaly TV, la firme” para hablar de su relación con el futbolista Jean Deza, con quien estuvo vinculada recientemente; sin embargo, negó tajantemente que hayan retomado su relación amorosa.

En conversación con Magaly Medina en su programa de ATV, la popular ‘chica realidad’ contó cómo el futbolista intentó enamorarla cuando terminó su relación con Jossmery Toledo. Según reveló, le dijo lo mismo a las dos.

“Al principio todo es bonito, es bien caballero, atento. A todas les dice igual en el momento que quiere lograr algo, cuando ya lo tiene cambia. Él a mí nunca me ha prohibido nada, ni cómo visto ni que no trabaje. Es bien dadivoso, ‘regalón’”, contó Shirley Arica.

“Cuando me empezó a tirar maíz me decía que estaba aburrido de ella, que era una persona bastante agobiante, que no lo entendía y que todo lo que hacía le fastidiaba. (Me dijo que) nunca me había dejado de amar, que no podía olvidarme y no sé qué tontería más. Yo le seguía la corriente al principio”, añadió la modelo.

Shirley Arica sostuvo que Jean Deza nunca dejó de hablarle con ella aún estando con Jossmery Toledo

Asimismo, Shirley Arica aseguró que ella sufrió mucho cuando el futbolista la llamó para decirle que ponía punto final a su relación, sin darle motivo alguno. Como se recuerda, al poco tiempo de poner punto final a su romance, Jean Deza oficializó su relación con Jossmery Toledo.

“Nadie sabe lo que yo sufrí. Ahí empecé a entender, yo no tuve opción a reclamo, no pude decirle sus ‘cuatro frescas’… La verdad, las cosas se fueron dando. Él varias veces me decía que me quería ver hasta que llegó la oportunidad, y el mismo floro que decía que la iba a llevar al extranjero (a Jossmery Toledo) me dijo a mí. Él tiene el mismo speech (discurso) para todas. No tiene cerebro, imaginación”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo reveló que Jean Deza era muy celoso

Jossmery Toledo reveló que Jean Deza era muy celoso. (Magaly Tv. La firme-TROME)