Shirley Arica sobre separación de Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo: "El karma existe" [FOTOS]

No la quiere. Shirley Arica arremetió contra Tilsa Lozano , quien recientemente anunció su separación de Miguel Hidalgo luego que fue captado por cámaras de televisión en actitudes cariñosas con una mujer.

Para la popular 'chica realidad', 'el desenlace de la historia de amor de la ex conductora de televisión es una clara señal de que 'el karma existe'.



"No he tenido oportunidad de verla llorar (en televisión), si es que ha llorado de verdad o mentira, no sé, pero tampoco me interesan sus lágrimas ni su situación, porque no es una persona cercana a mí. El karma existe, pero que ella lo acepte es otra cosa", afirmó a Trome.

Para la modelo, Tilsa Lozano ha sabido sacar provecho de sus problemas familiares. "Es inteligente mediáticamente, sabe cuándo reírse, llorar y hacerse la pobrecita", indicó.

Sobre Miguel Hidalgo, dijo que lo más probable es que nunca haya querido a la ex 'vengadora'. "Creo que esa (separación) es una de las mejores decisiones que ha tomado en toda su vida, porque si su ‘marido’ la engaña y se pone de esa manera, imagínate. Lo mejor era separarse, porque definitivamente ese hombre no la quiere y nunca la quiso", sostuvo.