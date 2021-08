Shirley Arica y Austin Palao se comunicaron esta mañana con el programa “Mujeres Al Mando” desde Estambul, en Turquía, a donde viajaron hace unos días para participar en el reality “El Poder del Amor”, para contar cómo vienen viviendo estos primeros días en el país europeo.

Pero sin duda, la más afectada por la distancia ha sido la popular ‘Chica Realidad’ quien a pesar de que siempre muestra su lado rudo, esta vez no pudo evitar quebrarse al referirse su hija y lo mucho que la extraña estando tan lejos.

“¿Es verdad que te has llevado un muñeco de Skylar y que duermes con él?”, le consultó Karla Tarazona, a lo que la polémica modelo respondió: “Traje un peluche de mi hija, pero se me cayó en el aeropuerto, no sé donde se cayó (...) y aparte traje una foto que tengo en mi cuarto y siempre la tengo conmigo”.

“La llamé justo antes de conectarme (al espacio) para que me vea así que si está viendo ahorita: ‘Mi amor te extraño mucho y ya pronto vamos a estar juntas. Te amo”, dijo con la voz entrecortada y derramando algunas lágrimas.

“Nunca he estado separada de mi hija. No se cuántos días van pero yo siento que es un año, pero ella sabe que es por un propósito, sabe que tenemos muchas metas para ella y para mi”, comentó para luego revelar que no habla mucho con ella, pues ambas lloran cuando lo hacen.

“Ella es igual de llorona que yo, de hecho que cuando hablamos lloramos las dos, por eso preferimos no hablar, y si lo hacemos es muy corto, nos comunicamos más por audio. Yo le pregunto si quiere que la llame, pero dice que no, porque no quiere llorar. Hablamos poco”, comentó.

Y finalizó diciendo: “Mi hija es una mujer fuerte, a pesar de ser tan chiquita, es muy madura, y la vengo criando así para que ante cualquier cosa que le pase en la vida, no se derrumbe, sino que luche y que se haga respetar. En base a mis experiencias estoy tratando de que sea una mujer de bien”.

