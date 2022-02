Mientras Shirley Arica intenta limpiar su imagen en el reality ecuatoriano “La nueva estrella del programa En contacto”, Magaly Medina destruyó a la modelo peruana y recordó su mediático pasado en nuestro país.

“Shirley Arica les está vendiendo el cuento a los ecuatorianos de que ella es una mansa paloma. (…) Dice que es protagonista de la televisión, con muchísima experiencia en telenovelas, se ha vendido como modelo, como actriz, ¿actriz, cómo, cuándo y dónde? De que aparece llorando en televisión sí siempre, pero eso no quiere decir que sea actriz”, arremetió la conductora de espectáculos.

“Ella no les ha contado gran parte de la historia, que ella acá ha estado en una seguidilla de escándalos, que ella acá siempre ha sido una chica problema”, añadió la presentadora de ATV.

Magaly continuó criticando a la popular ‘Chica realidad’ luego que asegurara que no se ha enamorado hace cuatro años, pese a que hace dos fue ampayada varias veces con Jean Deza.

“Pero si hace dos años estabas chapando con Deza, estabas sentada ahí en sus piernas, lo apapachabas, lo besuqueaba”, señaló la ‘Urraca’ tras recordar que, gracias a este ampay, el pelotero fue sancionado por el club Alianza Lima.

Cabe señalar que Shirley Arica destacó en su presentación en el reality ecuatoriano su supuesta amplia experiencia en la televisión.

“He tenido una vida mediática desde los 18 años. He actuado en reality de baile, de competencia, he hecho un poco de actuación, así como mil oficios”, señaló la modelo tras considerar que el “El poder del amor”, reality turco donde participó, limpió su imagen.

