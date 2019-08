Shirley Arica marca distancia de Sheyla Rojas por su viaje con millonario: "Yo lo hago por amor"

A diferencia de Sheyla Rojas, la exchica reality Shirley Arica confesó que recibió propuestas —a través de las redes sociales— para viajar con todo pagado a Europa, pero su respuesta fue un tajante "no".

" Yo no hago esas cosas. Ya todos sabemos, como reza el dicho, viaja y el p... paga. Obviamente sabes a lo que vas y el de acá paga (el cuerpo). Yo soy amor, yo lo hago por amor", dijo la modelo en el diario El Popular.

La expareja de Reimond Manco también criticó a Sheyla Rojas por dejar a su hijo y disfrutar de manera desenfrenada con el millonario libanés Fidelio Cavalli.

" En realidad es una pena porque es mamá, su hijo va al colegio, los niños a veces son crueles. El hecho que seas mamá no quiere decir que dejas de ser mujer, pero hay que saber cómo, cuándo y dónde lo haces. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, por eso yo no hago escándalos", precisó.