Shirley Arica volvió a la televisión para denunciar a su esposo, Rodney Pío Dean, por no dar manutención a la hija de cuatro años que tienen en común. La exchica reality sostuvo que no desea que su pequeña “pase lo que yo pasé de chica” ya que aseguró que su expareja tampoco visita a la pequeña y ni siquiera la llama por teléfono.

“Lo que me da pena y me duele como madre es que tiene una hija tan hermosa y tan linda que no quiero que pase lo que yo pasé de chica. Sé que ahora está con alguien, le deseo lo mejor porque es una chica buena con la que está. Pero ¿cómo papá qué? Los momentos no se llenan con plata, se llenan con tiempo y él no lo hace con su hija, no le da la gana”, expresó Shirley Arica en ‘Válgame’.

Los conductores del espacio de Latina cuestionaron a la también modelo por no dejar a Rodney Pío visite a su hija.

“Ahorita él no la ve porque yo no estoy dejando que la vea. Porque él viene como lo hacía mi papá conmigo en algún momento, venía por momentos, me llenaba de momentos bonitos y luego desaparecía por varias semanas y así jugaba con mis sentimientos”, precisó.

Señaló además que su aún esposo se distanció de ella y de su hija una vez que decidió poner punto final a su relación. “Cuando yo estaba con él como mujer, a mi hija le compraba hasta lo que no había y cuando yo le dije no, se acabó conmigo y se acabó con la bebé. (…) Él dice que yo quiero hacer show, a mí hasta vergüenza me da”, señaló.

Finalmente, contó que la “inmadurez e irresponsabilidad” del padre de hija la llevaron a alejarse de él y descartó volver a su lado tras haber intentado, en reiteradas ocasiones, estabilizarse como pareja.