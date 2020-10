Durante los últimos meses, Shirley Arica ha estado en medio de la polémica. Esto debido a la detención que sufrió en mayo por presuntamente estar en una reunión en pleno toque de queda en San Miguel. Además, de su vinculación en la ruptura de Jean Deza y Jossmery Toledo.

En una reciente entrevista a ‘El Revontonazo de la Chola’, Arica habló de las veces que piso una comisaría. “La primera fue un tema con mi carro hace tres años y ahora, la última fue por la cuarentena”, comentó.

La modelo señaló que ella no estaba en la reunión y que dejó a su hija a cargo de su mamá. “Ella estaba con mi mamá. Yo no fui a una reunión, fui a dejar unas fajas, porque durante la cuarentena yo vendía accesorios de gimnasio. Yo fui a la casa de la que me proveía las fajas y ella estaba en una reunión con unos amigos y me dijo quédate un rato y me quedé 30 minutos”, señaló.

“Ya faltaba poco para el toque de queda y como mi casa está cerca dije ‘me quedo a dormir y ya mañana regreso’ y a las finales yo me metí al cuarto”, relató su versión. Arica afirma que durante el tiempo que estuvo en la comisaría de Bellavista, los policías la trataron mal y hasta la tocaron indebidamente. “Una policía me pateó, me jaloneaban, me trataron horrible”, denunció.

LOS ESCÁNDALOS

Es ahí donde Ernesto Pimentel le pregunta qué piensa su hija sobre dichos escándalos. “Ver a mi hija cada vez más grande y con cada vez más preguntas. No sé qué contestarle. No es que me cuestione los hechos que yo haya tenido en tv, pero por ejemplo ve un ‘ampay' y me dice: 'mamá esa no eres tú’ y le digo no. Eso es sentir vergüenza. Ella me pone a derecho”, reveló.

Sobre el romance que tuvo con el futbolista Jean Deza, Arica contó que ambos tuvieron una relación cuando ambos eran bastante jóvenes, pero se alejó de él cuando se enteró que iba a ser padre.

Pimentel le consultó sobre por qué no lo denunció por agresión y qué haría si su hija pasara por lo mismo. “Si le pasara lo mismo a mi hija, le pediría que denuncie. No tiene porque sentir vergüenza, somos mujeres. Todas merecemos respeto”, sentenció con la voz quebrada.

