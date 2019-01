Shirley Arica: "Aída Martínez se me insinuó desnuda" [VIDEO]

No se calló nada. Shirley Arica arremetió contra su ex amiga Aída Martínez, quien la acusó de tener problemas de alcoholismo luego que fue detenida en estado de ebriedad días atrás.

"Creo que si hablamos de quién es adicta a algo, vas a salir perdiendo. Porque yo si te puedo pedir un examen, tú sabes de qué....Mejor quédate callada", dijo durante su participación en 'Magaly TV la firme'.

La 'chica realidad' continuó ydespués de negar ser adicta al alcohol, reveló la razón por la que ella cree que Aída no la quiere.

"Nunca te voy hacer caso, ya entiende. A mí me gustan los hombres, no las mujeres ¡por Dios! (...) Se me insinuó, pero así desnuda, ¡uy no! De verdad, de verdad, te lo juro", contó

Así mismo, dejó en claro que sabe muchas intimidades de la modelo arequipeña y le pidió que se mantenga al margen de su vida porque sino le iba a enviar una carta notarial.