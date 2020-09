La modelo Shirley Arica contó en el programa ‘ Magaly TV La Firme’ que sufrió de agresiones físicas por parte de su expareja sentimental, el futbolista Jean Deza .

En la entrevista que le hizo la conductora Magaly Medina, Arica contó que el actual jugador del Deportivo Binacional de Puno le “rompió la cabeza” y que él le pagó los tratamientos médicos para su recuperación.

Según lo que contó Shirley, no lo denunció en su momento porque sintió “vergüenza” y porque ya había atravesado anteriormente por un episodio similar. “Por vergüenza me quedé callada”.

“Él sabe que yo tengo todas las pruebas para hundirlo”, agregó. “Yo tuve que ir a una clínica. Por eso es que antes de venir a este set, me dijo que me quería. Le creo a Jossmery (Toledo) y me solidarizo con ella”, dijo.

Arica, además, advirtió que tomará garantías para su vida tras lo revelado de esta noche. “Prefiero tomar mis garantías porque él conoce gente brava. Esto sucedió antes de Jossmery. Él me rompió la cabeza. Está enfermo”, reveló.

“Cuando me pegó, estaba tomado, pero no borracho. Seguro tratará de justificar diciendo que fue de casualidad, pero no lo es”, finalizó.

JEAN DEZA TAMBIÉN AGREDIÓ A JOSSMERY TOLEDO:

Jossmery Toledo hizo público un video que evidencia que el delantero del club Binacional la agredió y le ocasionó lesiones en el brazo.

“Jean (Deza) lárgate al baño y mira lo que me has hecho (mostrando sus lesiones). Me ha jaloneado, me ha golpeado. ¡Lárgate!”, decía la expolicía en el video que demuestra que fue agredida.

Entérate de todo lo que contó la expolicía:

Puedes ver el video completo de la entrevista a Shirley Arica aquí (reproducir los últimos minutos del programa):

Shirley Arica sostuvo que Jean Deza nunca dejó de hablarle con ella aún estando con Jossmery Toledo

