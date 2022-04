Se cansó de las críticas. Shirley Arica respondió fuertemente a Magaly Medina por sus constantes cuestionamientos respecto a su paso por la televisión ecuatoriana, donde debutó como conductora de televisión.

En una entrevista con Trome, la modelo peruana refutó a Medina y aseguró que nunca buscó vender una imagen diferente en el país vecino, sino que solo trató de guardar la compostura debido al horario en el que se salía en pantalla.

“Nunca me he vendido como una ‘santa paloma’ porque soy una persona directa, sin filtros. Lo que pasa es que salía en un programa matinal y a esa hora no iba a estar bailando sexy. Además, tenía que ceñirme a un guion y hacer lo que mi productor me pedía”, dijo.

Shirley Arica también se pronunció luego que la ‘Urraca’ le recordara su mediático pasado y que estuvo envuelta en escándalos con futbolistas. Según aclaró, esa desenfrenada etapa de su vida ya culminó y hoy busca formar una trayectoria artística.

“Ya no tengo los 18 años con los que entré a la TV, tengo 30 y algo más, y si quiero dar un giro radical a mi vida, lo hago, más porque mi hija está creciendo, pero ella (Magaly Medina) siempre me denigra siendo mujer, ya no le hago caso, me parece aburrido lo que dice”, sentenció Shirley Arica.

