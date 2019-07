Sheyla tras video con el 'playboy de la cocaína': "Cuido a mi hijo, pero también tengo derecho a divertirme"

Sheyla Rojas no se quedó callada ante la ola de insultos que han llegado a sus redes sociales luego que se hiciera público un video donde aparece besándose y bailando al lado de Fidelio Cavalli, más conocido como el 'playboy de la cocaína'.

La filmación ha generado polémica porque el millonario árabe fue investigado por medios internacionales como El Mundo y El País tras ser acusado de participar en una operación de tráfico de droga en agosto de 2012.

La conductora de televisión pidió respeto y respondió a quienes la calificaron como "mala madre" por salir de vacaciones a Ibiza y a Grecia en el jet privado de Cavalli.

(Captura de pantalla) (Captura de pantalla)

La presentadora de 'Estas en Todas' aseguró que es consciente que "no todo es juerga" y aseguró que los peruanos son conservadores al criticarla con tanta dureza por "disfrutar".

"Créeme, yo cuido a mi hijo, me encar go de él y que no le falte nada, pero también tengo derecho a divertirme. Estamos de vacaciones. Ya tenía programado viajar desde hace mucho trabajo, salgo adelante y saco adelante a mi familia. Es justo que tenga derecho a disfrutar. Quizá no debió publicar ese video. Lo acepto y él también lo reconoce. Pero para él estaba bien. Como ya dije, él lo ve de diferente manera. Los peruanos quizás somos más conservadores pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas. Estamos de vacaciones y sí, claro que tomé, y como no tomo, no es mi costumbre, me piqué. ¿Qué tiene eso de malo? Ya exageran diciendo cosas que no son", escribió como respuesta a un usuario.