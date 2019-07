Sheyla Rojas sobre video con el 'playboy de la cocaína': "Estábamos disfrutando como cualquier pareja"

Cansada de los insultos, Sheyla Rojas se pronunció sobre el video que grabó el millonario árabe Fidelio Cavalli, más conocido como el 'playboy de la cocaína' (por medios internacionales como El Mundo y El País ) tras ser acusado de participar en una operación de tráfico de droga en agosto de 2012.

A través de la cuenta del Instagram del empresario extranjero, la conductora de 'Estas en Todas' pidió respeto por su vida privada, luego que fue difundido un clip donde aparece en estado de ebriedad, celebrando en un exclusivo club de Ibiza. "Muéstrame un seno", le pide Cavalli en un momento de la grabación .

"Es increíble la maldad de la gente. No pudo creer tanta envidia, tanta mala onda y ganas de soltar su veneno. Estamos disfrutando como cualquier persona o pareja. Están pendiente de lo que hacemos Fidelio y yo que no disfrutan su vida. Déjennos vivir. No le hacemos daño a nadie. Se toman el tiempo de escribir y ponerle muchas cosas de mi vida y a mí sobre su vida (sic) como si supieran la realidad de las cosas", escribió en un comentario la conductora de América TV.

"Gracias por tu tiempo pero en vez de ocuparlo en nosotros disfruten y vivan su vida. De todo corazón vivan y dejen vivir", finalizó su mensaje.

(Captura de pantalla) (Captura de pantalla)

Fidelio Cavalli es la persona que se grabó besando y abrazando a Sheyla en una fiesta de Ibiza y quien ha viajado a Grecia en un jet privado junto a ella para seguir festejando.

Tras la difusión de las imágenes, cientos de cibernautas han ingresado a la cuenta de Instagram del millonario árabe para insultar a la modelo con duros calificativos. Incluso la han acusado de ser un mal ejemplo para Antoñito, el hijo que tiene junto a Antonio Pavón.