Sheyla Rojas a usuario que criticó sus viajes con el 'playboy de la cocaína': "Obvio que me gusta el dinero"

Sus paseos en avión privado acompañada del millonario libanés Fidelio Cavalli por Ibiza, en España, y Mikonos, en Grecia, han despertado más de una crítica contra Sheyla Rojas. Sin embargo, la ex guerrera ha respondido, sin dudar, a sus detractores.

En una de las fotografías de Instagram en las que la conductora de 'Estas en Todas' comparte su ostentoso paseo en Grecia, uno de los usuarios no se calló nada y comentó en tono de burla: "Lo bueno es que a Sheyla no le gusta el dinero".

Rápidamente Rojas, a quien en más de una oportunidad se le ha señalado como una persona interesada, respondió de manera irónica asegurando que el dinero es algo que sí le interesa.

"Quién dice que no (me gusta el dinero). Obvio que me gusta, como a ti y a todos, mi rey. Quien diga que no, miente", respondió la conductora.

Así respondió Sheyla las críticas de sus detractores. (Captura) Así respondió Sheyla las críticas de sus detractores. (Captura)

Parece que Sheyla ha restado importancia a los cuestionamientos por la relación que habría iniciado con Cavalli, quien tendría un oscuro pasado vinculado al narcotráfico y que originó su el sobrenombre de 'playboy de la cocaína' y continúa compartiendo imágenes de los momentos que comparte junto a su nuevo amor.