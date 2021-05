La modelo Sheyla Rojas ya lleva varios meses en México, donde vive junto a su novio. Es así que decidió realizar una transmisión en vivo para hablar de su vida y aclarar algunos temas a sus seguidores.

Una de las preguntas más realizadas fue sobre el trabajo de su pareja, así como por qué no lo muestra en redes sociales.

La ex conductora de “En boca de todos” afirmó que su novio no es una persona pública y que -a diferencia de lo que se cree- no es agricultor ni ganadero. “No veo la necesidad de exponerlo porque ustedes saben cómo son de pesada y chismosa la gente de Perú”, señaló.

“Les quiero decir: él no es agricultor, no es ganadero, por si acaso. Yo a veces hago bromas y a veces hago comentarios y la gente los toma en serio”, añadió.

Del mismo modo, Sheyla Rojas afirmó sentirse contenta en Guadalajara, pues hace mucho tiempo ella quería dejar el mundo de la televisión en Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Paula Manzanal comenta sobre relación de Sheyla Rojas

Paula Manzanal comenta sobre relación de Sheyla Rojas (Latina)