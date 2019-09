¡Rompió su silencio! Sheyla Rojas se cansó de las especulaciones por la presunta relación con el millonario libanés Fidelio Cavalli.

A pesar que varias fuentes cercanas a la ‘exguerrera’ confirmaron que la pareja se distanció porque el empresario quería convivir y Shey ‘divertirse’, la rubia prefirió terminar con el misterio y contar su versión.

Fidelio Cavalli y Sheyla Rojas. (Foto: Difusión)

Durante su participación en un evento, Sheyla fue abordada por los medios locales y le consultaron acerca de su controversial relación.

“A veces se dicen muchas cosas que no son y no tengo que hablar de mi vida privada. Eso es algo que ya está en mí. Lo que digan no me importa. Cada uno tiene que vivir su vida y en este medio estamos expuestos a las especulaciones. No tengo que aclararlo ni desmentirlo, lo que sea, lo que se dio queda en mí. Yo estoy feliz siempre, con mi hijo también”, indicó al diario El Popular.

Asimismo, la conductora de 'Estás en todas’ señaló que no busca tener un hombre para que la mantenga. Al contrario, espera encontrar una pareja a la que admire. “Un príncipe azul” dijo.

“Yo nunca he necesitado de nadie y, por supuesto, soy una mujer que trabaja y que aspira a mucho más. No me conformo. Me gustaría en algún momento en el cual me vuelva a enamorar, sea de una persona que yo admire y eso, creo que no solo yo, cualquier mujer, que sabe lo que se merece y lo que quiere en la vida, lo va a querer”, precisó.

Hace unos días, Sheyla Rojas usó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía cuya descripción podría ser un mensaje a sus detractores. “Y dejé de dar explicaciones cuando comprendí que la gente solo entiende desde su nivel de percepción, conciencia y educación”, se lee en las primeras líneas de su publicación.

“Respeta la vida de los demás aunque no estés de acuerdo o no compartas sus razones. Saluda, sé amable, vive, deja vivir y aporta paz” sentenció la conductora de América TV.