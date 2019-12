En su reaparición ante la prensa tras su viaje a Italia, Sheyla Rojas rompió su silencio sobre su estado sentimental luego de haber sido relacionada con Valentino Lázaro, futbolista de Milán y Vicente Calderón, joyero mexicano.

“Yo soy una mujer que está soltera, que tiene amigos como todos tienen derecho a tener amigos. Yo creo que tenemos que dejar ese pensamiento tan retrógrada de decir que las mujeres no podemos tener amistades o no podemos disfrutar de la soltería”, precisó la modelo a Ojo.

La conductora de ‘Estás en todas’, de otro lado, restó importancia a quienes la califican de ser una mujer “interesada y frívola” tras ser vinculada a hombres con dinero.

Sheyla Rojas y futbolista Valentino Lázaro. (Instagram)

“No me molestan (esos calificativos). Yo sé lo que quiero, lo que me merezco. Yo soy una mujer que trabaja, que sale adelante y obviamente yo no me voy a meter con cualquier persona. Yo quiero estar con una persona que admire y que me sume. Si es que para las personas eso es ser interesada, lo respeto; para mí es ser una persona que sabe lo que se merece”, manifestó.

Pese a ser constantemente asociada a supuestos novios, la exchica reality indicó que se está tomando “el tiempo de disfrutar” su etapa de soltera.

Sheyla Rojas y joyero mexicano Vicente Calderón. (Imagen: Instagram)

"Siempre he tenido relaciones largas en mi vida y es la primera vez que me estoy tomando el tiempo de disfrutar esta etapa, de saber lo que me gusta, lo que no, de darle espacio a todo porque me doy espacio como mamá, como mujer y trabajadora”, explicó.