Sheyla Rojas decidió desmentir a su expareja Pedro Moral después de varios años y aclaró que fue ella quien tuvo que asumir gran parte de la deuda que dejó su fallida boda con el empresario.

Como se sabe, en el 2019, Pedro Moral acusó a la modelo de ponerle fin a su relación sentimental porque descubrió que no era millonario, y que no podía pagarle una boda de 50 mil dólares.

Este viernes, Sheyla Rojas aprovechó su visita a ‘América Hoy’ para confirmar que tuvo que pagar más de 30 mil dólares al separarse de Pedro Moral.

“Mucha gente no lo recuerda, pero faltando dos meses de mi boda, ya teníamos local, todo”, señaló Sheyla provocando la irónica respuesta de Edson Dávila: “Claro lo recuerdo sobre todo a él con la deuda”.

“La deuda me la quedé yo, así que la experiencia la tengo. (Fue) más de 30 mil dólares, él también, yo no quería quedar mal, tenía dos vestidos de una diseñadora, ojo de loca no se equivoca”, reveló la influencer.

Sheyla Rojas afirma haberse quedado endeudada