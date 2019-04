¿Sheyla Rojas tildó de "estafador y aprovechador" a su ex pareja Pedro Moral?

Sheyla Rojas ya no tolera que la critiquen en las redes sociales luego que su ex pareja, el empresario Pedro Moral , confesara que ella terminó su relación porque él 'no era millonario' y quería una boda de US$170 mil.

En su cuenta de Instagram, un usuario le escribió en son de broma: "Me casaría contigo, pero solo tengo cien soles para movilizarnos a la iglesia". Al respecto, la ex 'chica reality' le respondió con una indirecta a Moral. "Eres sincero, no como otros que les gusta estafar y aprovecharse de las personas", mencionó.

De inmediato, los cibernautas volvieron a criticar a la conductora de televisión. Mientras, sus seguidores le dieron su apoyo.



Otro de sus fans también cuestionó diciendo "que no en toda la vida es plata y que tenía a un hombre que la quería". Incluso, se animó a preguntarle: "¿Nunca te tocó vivir en miseria'.

Sheyla Roja no dudó en contestarle y aseguró que nadie le dio dinero para mantenerla.

"Yo trabajo desde joven y muchas veces estaba con las justas de dinero... siempre supe salir adelante, gracias a los consejos de mi familia, no necesité nunca que nadie me mantenga. Creo que toda mujer que trabaja y sale adelante, por mérito propio, tiene que estar con alguien que admire no por su riqueza, sino por los valores, empuje y ganas de salir adelante a base de esfuerzo y trabajo y no a costa de una", indicó.



Por otro lado, la conductora de 'Estás en todas' opinó cómo le gustaría que sea su nueva pareja: "Me gustan los hombres que tengan un trabajo de verdad, que se ganen el dinero a base de esfuerzo, que tengan aspiraciones, que me motive y, sobre todo, que viva su realidad no de apariencias", sostuvo.



