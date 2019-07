Sheyla Rojas responde así luego que usuaria la criticara por su rol de madre

En los últimos meses Sheyla Rojas estuvo envuelta en escándalos. Tras acabar su relación con Pedro Moral, entabló un muy buena 'amistad' con el millonario libanés Fidelio Cavalli, investigado por presuntamente estar vinculado al tráfico de drogas.

Desde el momento en que Sheyla y el millonario tuvieron noches desenfrenadas de 'juergas', la conductora de 'Estás en todas' fue muy criticada en redes sociales. Incluso Antonio Pavón reclamó que ella no estaba pendiente de su hijo 'Antoñito'.

Sin embargo, la 'exguerrera' no le importó los comentarios negativos y decidió colgar una imagen al lado de su hijo con una descripción que llamó la atención de sus seguidores.

"Recordando nuestro reciente viaje juntos, me puse a ver las fotos y me doy cuenta que cada día estas más guapo mi muñeco, más grande, bueno, amoroso, inteligente, fuerte y con esa voz tan dulce que me derrite #miamoreterno", dijo la modelo en la imagen que colgó en su cuenta de Instagram.

.

Tras ese mensaje, una usuaria escribió en ese mismo post y captó la atención de Sheyla Rojas.

"Yo soy madre soltera y por el hecho que lo sea no voy a estar cambiando de hombre como cambiar de calzón. Primero es mi hijo, es mi prioridad. Aprende a ser madre antes que mujer. El amor de un hijo es infinito", escribió la cibernauta.

Sheyla Rojas se incomodó con el comentario, así que no se quedó callada. "Bien por ti mi reina, me encanta que seas feliz así a tu manera", respondió la 'rubia'.

La publicación en la red social cuenta con más de 40 mil 'Me gusta', entre ellos el libanés Fidelio Cavalli.

TE PUEDE INTERESAR: