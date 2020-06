Pedro Moral reapareció para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ donde lanzó un repudiable comentario en torno a su exnovia Sheyla Rojas, con quien su compromiso se terminó a dos meses de la realización de su boda.

Por un momento, el empresario evitó hablar de la exchica reality, pero después lanzó un indignante mensaje.

“No quisiera hablar de ella. No te podría hablar de eso porque mi rubro son las telas y no el plástico”, expresó.

Tras su declaración en torno a la actual conductora de ‘Estás en todas’, Moral recordó los momentos amargos que vivió en su exrelación.

Además, un tanto fastidiado señaló que siempre iba a ser rememorado como la expareja de la animadora.

“Bajoneado, no me quería a mi mismo, siempre me van a conocer como el ex de esta chica”, sostuvo.

Pedro Moral no le hablaría a Sheyla Rojas si la vuelve a ver. (Magaly TV La Firme)

¿INDIRECTA PARA SHEYLA?

Hace unos dos meses, Pedro Moral escribió un cariñoso mensaje para su actual pareja Fabiola Garavito. Muchos de sus seguidores opinaron que la reseña, a la vez, fue una indirecta para Sheyla Rojas.

“Hoy es el cumpleaños de la chica más linda !!! MI CHICA !!! La mujer que cambió mi vida, la que me enseñó que el amor no se compra , que lo pequeño puede convertirse en grande y que todo lo que se hace con amor es absolutamente maravilloso !!!!! Feliz día mi amor !!! Eres mi compañera de aventuras , este el primer cumpleaños de muchos juntos !! TE AMO”, escribió Moral.

