Ricardo Rondón a Sheyla Rojas sobre cancelación de boda: "Fue tu mejor acierto" [VIDEO]

Tras las declaraciones de Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad' sobre detalles desconocidos de su relación con Sheyla Rojas que culminaron en la cancelación de su boda, la conductora de TV se pronunció sobre lo dicho por su ex pareja.

En el programa 'En Boca de Todos'. Rojas señaló que es mentira que ella quisiera una boda de US$170,000 y dio a conocer que "a ella no le importaba el dinero".

Tras una de sus primeras declaraciones, el panelista del programa Ricardo Rondón, le dijo que tomó una buena decisión al no casarse con Moral.

Rondón opina sobre cancelación de matrimonio de Sheyla Rojas.

"A título personal, te diré algo, mi punto de vista y te lo voy a decir directamente Sheyla porque nos conocemos, somos amigos y sabes que suelo decir las cosas como las pienso. Para mi, que tú hayas cancelado la boda con Pedro Moral, sí fue tu mejor acierto. Te preguntarás por qué, y te lo voy a decir: porque siento que cuando una persona vive en la nebulosa no siempre tiene las cosas claras, no estamos hablando de jugar, porque el matrimonio no es un juego. Punto número 1, el matrimonio es una responsabilidad "

