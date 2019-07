Pedro Moral aseguró que denuncia que le entabló Sheyla Rojas quedó archivada

El empresario Pedro Moral se mostró tranquilo luego que se archivaran las denuncias que le entabló su expareja, Sheyla Rojas , por violencia psicológica, acoso, chantaje sexual y extorsión.

Moral, quien se quedó a días de casarse con la 'exguerrera', contó que la Fiscal Provincial Penal de Miraflores, Janet Bernal Loayza, ya dio su dictamen, pero hay la posibilidad que la conductora de televisión apele.

" Estoy libre, archivaron el caso. No me van a denunciar por medio millón de soles. Ella tiene derecho a apelar, pero lo están viendo mis abogados. No estoy muy enterado del tema. Estoy tranquilo", dijo Moral en diálogo con RPP.

Recordemos que hace semanas atrás, el empresario se sentó en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad' y reveló que Sheyla Rojas terminó con él porque quería una boda valorizada en US$170 mil.

