Sheyla Rojas sobre Patricio Parodi: “¡Que vuele el 'Patito'!” [VIDEO]

Sheyla Rojas ya superó a Patricio Parodi y así lo demostró en una reciente entrevista. ¿Qué ocurrió? La conductora de 'Estás en todas' le dio alas a su ex pareja para que encuentre el amor de manera internacional.

Durante la conferencia de prensa de 'Colorina', se le preguntó a Rojas sobre la joven con la que se le vincula a Parodi, la panameña, Genésis Arjona, y ella no pudo evitar bromear con el tema.

“(Patricio) es international. Oh my god. Hay que dejarlo volar. ¡Que vuele la paloma! ¡Que vuele el 'Patito'!”, dijo entre risas la ex chica reality.

“No tengo nada que opinar la verdad. Estoy contenta con las cosas que me están pasando, estoy enfocada en lo mío”, confesó.

Para finalizar de hablar de ese tema, ella dijo: “Esa historia no me la sé. Yo estoy en la historia de 'Colorina', en el show de 'Colorina'. Lo demás, ¡no me importa!”