Sheyla Rojas negó los rumores que se han tendido sobre su aumento de busto en el programa radial de su expareja Patricio Parodi . La conductora de televisión afirmó que no se ha hecho ninguna cirugía como cuestionan sus seguidores en las redes sociales.

“Voy a aclarar este tema. Yo me operé hace bastante tiempo, ya casi un año, y dijeron que me había operado recién. En realidad, no tengo tanta ‘pechonalidad’, soy flaquita”, dijo la conductora de ‘Estás en todas’.

Además, 'Shey Shey’ comentó que las especulaciones sobre su aumento de busto se debe a que recientemente ha viajado a Chiclayo y no pudo dejar de comer, por lo tanto, se le “desborda todo”.

Sin embargo, las aclaraciones de la modelo parecieron no ser suficientes para los conductores de ‘El Búnker’.