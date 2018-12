Sheyla Rojas sobre insultos racistas de Antonio Pavón: "Todos cometemos errores" [FOTOS]

No quiso hablar sobre el escándalo de su ex pareja. Sheyla Rojas evitó pronunciarse sobre los comentarios racistas de Antonio Pavón contra la panelista Aneth Acosta, a quien llamó "india y burra".

La conductora de televisión fue bastante cauta al momento de opinar sobre los insultos que se le escucha decir al torero español, padre de su único hijo Antoñito.

"La verdad, no tengo nada que opinar respecto al tema, personalmente siempre me he mantenido al margen con esas cosas. Prefiero enfocarme en mí y enseñarle a mi hijo las cosas positivas", manifestó a El Popular.

"En general te puedo decir que uno va aprendiendo en la vida, por eso a mi hijo le enseño lo bueno y lo malo. Además, no todos somos perfectos y cometemos errores", sostuvo, argumentando que prefiere evitar pronunciar cosas que puedan malinterpretarse.

Asimismo, dijo que no hablará más del tema porque prefiere evitar titulares que puedan dañar la salud mental de su hijo. "Lo que yo piense sobre eso me lo voy a guardar para mí por respeto a mi hijo. No es justo para él que hable de estas cosas", finalizó.