Flavia Laos confirmó que Sheyla Rojas le mandó foto en bikini a Patricio Parodi

La historia de Sheyla Rojas y Pedro Moral continúa. El conocido 'Zorro' Zupe indicó que la 'ex chica reality' le envió una fotografía en bikini a su ex, el modelo Patricio Parodi .

"Cuando uno toma no debe de agarrar el celular", manifestó el conocido Ricardo Zupe. "Yo me imagino que debe ser bien incómodo estar con tu chico al costado y que llegue un mensaje de su ex", indicó en el programa “Válgame Dios”.

Los conductores de “ Válgame Dios” pidieron llamar a Flavia Laos para confirmar la información. 'Peluchín' se comunicó con la modelo y le preguntó si Sheyla le mandó una foto en bikini al 'Pato' cuando estaban en un yate.

Flavia Laos manifestó que no podía responder esa pregunta. "Yo no puedo hablar de este tema", indicó la cantante. Rodrigo González insistió y le pidió que ponga su teléfono en modo teclado y le conteste con un "bip" si era sí y con dos si era no. Laos presionó el teclado solo una vez confirmando dicha información.

"¡Gracias, Flavia!", manifestó el conductor de “Válgame Dios” y le colgó el teléfono a la modelo.

Ricardo Zupe indicó que la información no la obtuvo por Flavia Laos ni por Patricio Parodio. “A mí ella no me lo contó. Me lo contó un chico y no lo podía creer”, indicó. “Flavia estaba muy incómoda por el tema”, agregó.

La figura del espectáculo peruano también indicó cuál fue la respuesta de Patricio Parodi a Sheyla Rojas. “Oye, tengo flaca”, le respondió la pareja de Flavia Laos a la fotografía de la ex de Pedro Moral.